Smaken av vår

Klarer ikke å vente lenger, jeg! Her har du smakene som kan lokke frem våren.

Det var et irrasjonelt valg. I det jeg la en flaske rosévin i kjøleskapet, kastet jeg et blikk ut i hagen. Utemøblene var dekket av snø. Om min premature idé om å drikke rosévin med spede solstråler i ansiktet skulle bli virkelig, måtte jeg først pigge opp plattingen og frigjøre den fra et lag med is.

– Men jeg viiiil, hørte jeg min indre trass hyle.

Jeg orker ikke denne vinteren mer. Jeg er så møkk lei av vinterjakken min, at jeg har lyst til å brenne den opp. Om våren ikke innfinner seg umiddelbart, må vi hjelpe den på vei. Her er smakene som likner vår. Og – med litt magisk tenkning – kanskje kan påkalle den.

Hvordan smaker egentlig vår? La oss trå forsiktig gjennom det minefeltet som venter. Hver gang jeg omtaler diffuse begreper, som vind, jord eller wow, sitter det en eller annen pensjonert lektor og hisser seg opp. «Nu vel, denne Ingvild Tennfjord påstår man kan smake vind. Nonsens!».

Så hvorfor fortsetter jeg? Husk at det er en krevende øvelse å forsøke å fange sanseinntrykk med ord. Som vinstudent var jeg så naiv, at jeg trodde fagspråket for vin var noenlunde tilstrekkelig. Jeg trodde begrepene holdt. At det fantes en slags mal. At ordene kjennerne brukte, også ga mening for alle dem som ikke lever av eller med vin. Men jeg ga det opp. Begynte å beskrive smak i bilder, lyd og innimellom – farger.

