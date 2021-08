Psykolog Frode Thuen:

Hvert møte med moren er en påminnelse om den vonde barndommen.

Jeg har et problem – eller dilemma – som jeg gjerne skulle fått innspill til. Siden jeg var liten, har jeg hatt et anstrengt forhold til min mor. Og nå som jeg selv er blitt mamma, kommer mange vonde spørsmål til overflaten. Aller helst ønsker jeg et mest mulig distansert forhold til henne, men samboeren min mener at vi skylder henne å forsøke å få til et nærmere forhold. Og at vi bør gi henne en sjanse til å være bestemor i mer enn en formell betydning.

Mor har en langvarig historie med psykisk sykdom, som i stor grad har preget min barndom og oppvekst. Da jeg gikk på barneskolen ble hun flere ganger tvangsinnlagt med akutte psykoser, som selvsagt ikke var hennes feil, men som naturlig nok preget meg sterkt.