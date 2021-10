Ostesmørbrødet blir bedre med denne ingrediensen

Comfort food er et begrep som jeg ikke bruker mye, men jeg tror jeg vet hva det betyr.

For meg er all god mat komfortabel om timingen er riktig. Men begrepet comfort food brukes gjerne om mat som er usunn og/eller helt uten friksjon eller karakter. Så det dekker neppe rå østers, salt ansjos eller rakfisk, selv om du har appetitt på noen av disse rettene. Skal jeg nærme meg begrepet, så er det mat som en sliten kropp lengter etter den påfølgende dagen etter for mange forfriskninger. Fett, fritert, smeltet ost, chili, salt etc. Kanskje mat som kroppen slett ikke bør ha i en slik tilstand, men som føles helt riktig idet den kommer i munnen.