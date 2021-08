Sjøfuglenes trekkmønster i nord har vært et mysterium for forskerne. Helt til nå.

Ingen visste hvor den kritisk truede sjøfuglen gjorde av seg store deler av året. Ny teknologi avslører at de er akkurat der regjeringen satser på ny oljeaktivitet.

– Hahahaha!

En kakofoni som minner om dyp latter overdøver alt ved fuglefjellet på Bjørnøya. Her, på den sørligste av Svalbard-øyene, finnes en av de største lomvikoloniene i Nord-Atlanteren. Larmen minner om et lystig lag. Men historien om denne alkefuglen er ikke noe å le av. Lomvien, som så mange andre sjøfugler, er kritisk truet i Norge.