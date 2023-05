Svigersønnen er streng mot barna

Han er tydelig og forventer at de oppfører seg ordentlig, men mot ett av barna er han urimelig streng.

Frode Thuen

Jeg skriver til deg fordi jeg er opprådd og ikke vet hva jeg skal gjøre, eller om jeg i det hele tatt bør gjøre noe. Datteren min lever i et godt, stabilt og trygt ekteskap. Mannen elsker henne og barna høyt, og han prioriterer på alle måter familien sin. Slik sett tenker jeg at hun er heldig, og at jeg er heldig som har en datter som føler seg elsket og prioritert.

Svigersønnen min er en svært ekstrovert mann med mye varme, sterke følelser og meninger, og mye glede og entusiasme i relasjonen til barna. Han tar farskapet svært alvorlig. Han oppdrar barna med tydelige grenser og forventninger om god oppførsel. Dårlig oppførsel får konsekvenser, som for eksempel at de må forlate en setting til de har roet eller skjerpet seg. Jeg opplever at kravene stort sett er i samsvar med barnas alder og modenhet.

Men mot ett av barna kan han være urimelig streng, blant annet ved å irettesette det på en streng måte når det er andre til stede. Uten tanke på hvor ydmykende det er. Noen ganger synes jeg nesten at han «forfølger» barnet, som reagerer med å bli lei seg.

