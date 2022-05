Døden i barnevernet

En vever skikkelse løper fra livet. Oppover skrenten. Den unge jenten har bestemt seg. På den isete stien bak henne løper en mann. Han vet at hun dør hvis han ikke når frem i tide. – Jeg er fra politiet. Jeg har kommet for å hjelpe deg, roper han. Den kraftige vinden sluker ordene. Over dem sirkler et redningshelikopter som ikke klarer å lande.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden