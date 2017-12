Natten ligger måneløs og svart. Mørket er så totalt at Melkeveien ligger som et tydelig bånd over himmelen. Plutselig, i løpet av noen sekunder, endres scenen. Som i en eksplosjon spres lyset over himmelen. Grønne bånd danner buer over hvelvingen. Intensiteten øker og fargen går over til fiolett. Vi står stille og stirrer.

Ikke rart menneskene alltid har undret seg over fenomenet. Noen folkegrupper har danset under nordlyset. Andre har fryktet det. Men det var først for drøyt 100 år siden årsaken til lysfenomenet ble oppdaget. Nordmannen Kristian Birkeland lanserte teorien og forsøkte å verifisere den gjennom studier fra en fjelltopp ved Alta. Først over 40 år etter sin død, fikk han anerkjennelsen som «Nordlysets far». Hva var det han forsto? Og hvorfor vil vi, ifølge forskere, få mindre nordlys i årene som kommer?