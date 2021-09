Lena Marie Hansen (34) er et vandrende blikkfang. Det passer henne fint. En helt vanlig fyr med et helt uvanlig utseende. Slik beskriver Lucifer El Grande (29) seg selv. Han har ikke plass til flere tatoveringer i ansiktet. Her får han ordet HOLY tatovert inn i bakhodet. Jarl von Anshus (39) sa ikke noe til samboeren før navnet hennes havnet permanent over øyenbrynet hans. – Jeg er en kreativ sjel som er hakket for ærlig. Hvis noen ikke liker meg, er det fordi jeg snakker rett fra levra. Ikke fordi jeg har tatoveringer i trynet, sier Talla Lilleeidet (32).

Hun har festet livshistorien til huden

De har valgt et utseende som skaper reaksjoner. Hvordan blir du møtt når du har ansiktet fullt av blekk og metall?

Da Talla Lilleeidet (32) fikk datteren Angelica, tatoverte hun et stort portrett av den smilende jenten på armen. Hun kunne ta litt i, hun skulle ikke ha flere barn. Men så skjedde livet, hun møtte en ny mann og fikk to døtre til. Da var det ikke ledig plass noe sted på kroppen til å tatovere portretter av dem. Hvordan skulle hun veie opp, så det ikke ble sjalusi mellom barna?

– Jeg tenkte at hvis de to minste fikk navnene sine i ansiktet mitt, hadde jeg veid opp for det portrettet.