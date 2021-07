Prøv en deilig kålsalat i sommer Mat er best varmebehandlet. Det betyr ikke at vi må varmebehandle hele tiden.

Rawfood-tankegodset har aldri nådd helt frem til meg. For det spørsmålet jeg nesten alltid stiller meg i møte med en råvare, er hvordan jeg skal varmebehandle den. Alle råvarer forandrer smak, utseende og lukt da. Og de aller, aller fleste smaker og lukter mer etter å være blitt utsatt for ild eller kokende vann. Varmebehandlingen frigjør også langt mer energi i maten, og blir vi mange flere mennesker her på planeten, så er det ingen god idé å slutte å koke.

Men nå om sommeren, når overskuddet er størst, er det mye som kan og bør nytes rått. Jeg pleier å si at det som smaker godt som rått, helt sikkert også er sunt å fortære rått.