Sommeren for syv år siden var jeg i Kristiansand Dyrepark med mannen min, sønnen vår på 2,5 år og lillesøsteren hans som vokste i magen min. Vi hadde fått med oss løver og aper og tok en pause mens vi spiste is.

Da så jeg en pappa som trillet på en vogn med en gutt i. Gutten hadde Downs syndrom, og jeg tror jeg så litt lenger enn normalt på ham og faren, lenger enn jeg liker å tenke på i dag. Det jeg husker best, er at pappaen smilte tilbake til meg, et stort og stolt smil, og jeg husker at jeg skammet meg allerede da.