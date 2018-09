Fortsatt står fotoene urørt på arbeidspulten til Roald Amundsen. To falmede sølvinnrammede svart-hvitt-bilder av «eskimo-jentene» som sitter på hver sin eselrygg.

Det var her, i Amundsens sveitservilla ved Bunnefjorden i Svartskog, at polarfareren i 1921 tok til seg to ukjente jenter fra Øst-Sibir etter den mislykkede Maud-ekspedisjonen.