Trodde du det bare var tomprat da jeg i forrige uke skrev at ønsket mitt for 2018 var at vi utforsket nye og bedre smaker sammen? Vi har ingen tid å miste. Jeg vil introdusere deg for en hvitvinsdrue du antagelig ennå ikke vet du elsker – Grüner Veltliner.

Første hinder for mange er navnet. Kronglete, jeg vet. Men du trenger ikke si hele navnet. Druen kalles bare Grüner blant venner. Noen forkorter det til GV. Eller som det siste PR-stuntet i USA, der de selger inn druen som Gru-vee …