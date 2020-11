Opplevde kullosforgiftning i teltet: - Vi hadde utrolig flaks

Når vinteren kommer, er det fristende å ta med kokeapparatet inn i teltet. Det kan gjøre turboligen til en dødsfelle.

A-magasinet: – Jeg lå i teltet da jeg hørte et skrik ute, og jeg forsto umiddelbart at dette var alvorlig, forteller Bjørn Sekkesæter.

Han tenker tilbake på en aprildag i 2013 da han guidet en gruppe skiløpere over innlandsisen på Grønland. Skriket kom fra en av deltagerne på turen. Hun hadde vært ute et nødvendig ærend og hørte rop om hjelp fra et av naboteltene.