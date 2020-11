Frode Thuen: Under en krangel på fylla var han voldelig for første gang. Er det helt opplagt at hun bør gå?

Under en heftig krangel slo samboeren henne så hardt at hun lå sjokkert tilbake. Kan hun stole på at det ikke vil skje igjen?

Foto: Åge Peterson

For noen måneder siden var samboeren min voldelig mot meg, og nå er jeg veldig usikker på om jeg kan fortsette samlivet med ham. Det skjedde i en situasjon der vi begge var beruset – han riktignok mye mer enn meg.

Vi begynte å krangle om en filleting, men han hisset seg enormt opp og skjelte meg ut på det groveste. Da jeg prøvde å svare, slo han meg plutselig hardt i magen med knyttet hånd og slengte meg med voldsom kraft inn i veggen. Jeg segnet om på gulvet og fikk ikke frem et ord, så sjokkert ble jeg.

