– Vi fremstilles som trangsynte terrorister, sier eiendomskongen. Nå vil han knuse fordommer. Med et ellevilt byggeprosjekt.

I et av klodens mest konfliktfylte områder bygger investor Bashar Masri en topp moderne luksusby. – Vi kan ikke bare fortsette å rope: «Vi er ofre! Vi er ofre! Vi er ofre!», sier han.

Et enormt flagg. I en himmelhøy flaggstang. På toppen av den største åsen.

Subtilt er det ikke. Men det er også poenget.

– Hver morgen, hver eneste morgen, våkner bosetterne opp og ser dette flagget. De blir minnet på at dette ikke er deres land. De blir minnet på at vi er her, og at vi blir flere og flere.

Bashar Masri (60) tar en kort pause.

– Jeg skulle bare ønske at flere av mine medborgere gjorde noe liknende.

15 år er gått siden eiendomskongen fikk den ville ideen. Han ville finne et landområde på Vestbredden og bygge en topp moderne by fra bunnen av. Av palestinere for palestinere. For første gang i historien.

Det ble bråk fra første spadetak.