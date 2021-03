Tankene til Mathias (17) ble mørkere da Norge stengte

Moren fant brevet på stuegulvet. Hilsen Vilde, sto det nederst.

Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge. Hva kan vi lære av dødsfallene?

Det var en helt vanlig morgen en tirsdag like etter påske i 2018. Da moren åpnet døren til datterens rom, så hun at Vilde lå under dynen. Hun satte seg på sengekanten, strøk henne over håret.