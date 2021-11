Psykologens råd til slitne foreldre: – Gjør noe du selv har lyst til Hun gjør alt for datteren sin. Blir hun en dårlig mor hvis hun gjør litt mindre?

Tenk så fint det hadde vært om vi bare kunne ofre oss til et godt liv for barna våre. Om vi var garantert et lykkelig resultat hvis vi la alt vårt til side i 20 år og viet all tid og oppmerksomhet til barna. Men slik er det ikke. Det er nesten tvert om.

Jeg treffer en mor som er bekymret. Hun har satt mye av livet sitt på vent for å ha tid til Nina, datteren på ni år. Likevel er ikke Nina blitt den trygge jenten som moren hadde håpet. Hun er en litt forsiktig, tilbaketrukket jente som helst unngår situasjoner som kan bli vanskelige. Det virker som hun mangler tryggheten som skal til for å være seg selv, synes mor. Tryggheten til å stå opp for seg selv, ha en mening og tørre å si den høyt. Hva kan man gjøre for å gi et usikkert barn selvfølelse, undrer mor.