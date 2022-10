Psykolog Frode Thuen: Pengene og samlivet

Hvordan dere takler eventuelle pengeproblemer, kan få stor betydning for hvordan det går i samlivet.

Økonomiske problemer og konflikter gir opphav til utfordringer i mange parforhold. Ikke så rart, kanskje, for det å ha dårlig råd kan utgjøre en betydelig stressfaktor i familielivet.

Det kan komme til uttrykk på mange måter: Som bekymringer og uro for ubetalte regninger, som savn og frustrasjon. Gjerne også som bitterhet og sinne over alt man ikke kan ta seg råd til, eller som misunnelse overfor folk som har mer å rutte med. Eller kanskje alt dette på en gang.

Jo dårligere råd, desto større belastning på parforholdet og familien. Og jo tydeligere vil det prege familielivet. Hvis økonomien er tilstrekkelig anstrengt, er det vanskelig å fokusere på noe annet enn hvordan man skal få hverdagen til å gå rundt. Under slike omstendigheter er det ikke så lett å dyrke kjærligheten og parforholdet.

Tvert imot blir det fort en salderingspost, noe man forsømmer i kampen for tilværelsen. De økonomiske problemene blir dessuten fort en kime til konflikter mellom partene. Fattigdom er med andre ord ikke bare en stor livsutfordring, det er også en betydelig samlivsutfordring.

Men man trenger ikke å være fattig i absolutt forstand for at økonomiske spørsmål kan gå utover parforholdet. Det ser jeg ofte blant helt vanlige par som oppsøker meg for samlivsproblemer. Ikke minst i de siste månedene, med stigende utlånsrente, kraftig inflasjon og galopperende strømpriser. Nå er det ganske mange som trekker økonomien frem som et aktuelt moment. Det gjelder ikke minst foreldre med mindreårige barn, selv om de kanskje har to godt betalte jobber.