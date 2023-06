Quick pickle-fiks

Legg ned grønnsaker på miso. Holdbarheten er ikke særlig god, men smaken er fantastisk.

Henrik J. Henriksen

Over hele verden finner du en eller annen form for pickles. Soya har alle et forhold til. Og miso har stadig flere vært borti via en suppe på en sushirestaurant. Og begge de to sistnevnte kan få rene grønnsakretter til å smake litt som kjøtt. Og starten på begge er en muggsopp som dyrkes på kokt ris og blir til «koji».

Grovt forenklet tilsettes den til soyabønner eller andre belgfrukter, korn etc. Enzymene i soppen bryter ned proteiner til aminosyrer, som smaker godt, og stivelse til sukker, som fermenterer lett. I tillegg utløses den kjemiske Maillard-reaksjonen, som vi kokker er så opptatt av: Det som skjer når boller blir brune eller kjøtt brunes på grillen, er den samme prosessen som gjør at soya blir svart. I stedet for varme er det enzymer, mikroorganismer og tid som lager smaken.

Jeg skal komme tilbake til koji, men nå skal vi bruke denne muggsoppens barn – misoen – til å lage en kjapp hverdags-pickle.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.