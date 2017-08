– Hvis du har hatt suksess i ditt eget hjemland, kan realitetene i Norge få deg til å tro at du har mistet evnene, sier Daniel Appyday (37).

Kjøpesenteret på Karl Johan har åtte etasjer. Det utgjør mange trapper og mange gulv. Appyday pleier å starte med toalettene. Den tykke, hvite såpen han bruker skal hindre at porselenet blir misfarget, forteller han. På hendene har han et par blå elastiske hansker. For å beskytte mot kjemikaliene, smiler han.