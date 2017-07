I utbrettet tilstand lignet grillen et romskip. Eller en gigantisk Transformer. Vi var invitert på middagsbesøk hos venner, og jeg innså måpende at tiden der griller var små og kuleformede definitivt er over. Nå er de installasjoner på balkongen. Hjørnesteiner i hagen. Og akkurat denne var i toppklassen. Like dyr som en liten bil, stor som et uthus.

Paradoksalt nok er grilling i utgangspunktet vår enkleste og mest grunnleggende form for kjøttilberedning. Still deg spørsmålet neste gang noen i din nærhet banner og svetter over flammene. Hva skjedde egentlig?