Verden er full av gode råd om barneoppdragelse. Så hvorfor virker ingen av dem på ditt barn?

Foreldrene til Lars får mange råd. Så mange at de blir helt utslitte. Lars er ni år, men fra tidlig alder har det alltid «vært noe». De har uroet seg, de har lest, de har forsøkt nær sagt alt. Men det ser ut til at alle gode råd virker dårlig på Lars.

«Du må bare la ham skrike, bli vant til at han ikke får viljen sin», sier noen. Og det gir jo mening. Å vise at du er sjefen, trengs innimellom. Andre sier det riktige er å gå inn og ut av barnerommet med stadig lengre mellomrom, så han venner seg til at du alltid kommer tilbake. Det gir jo også mening; trygghet gjennom erfaring.