Én gang i måneden setter abortlegen Meera Shah i New York seg på flyet. Målet? Å sørge for at gravide kvinner kan få abort.

New York Citys skyline blir fjernere og fjernere. Meera Shah (38) ser ut på den rosa solnedgangen og prøver å slappe av. Setter seg til rette for en nesten tre timer lang flytur til Chicago.