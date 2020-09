Even var helt frisk frem til han var to år. Da skjønte foreldrene at noe var galt.

Even Søraunet (4) lider av en alvorlig sykdom og har bare noen få år igjen å leve. For å lindre smertene trenger han å bli holdt, bysset og strøket hele tiden mens han er våken. Beate Søraunet har måttet slutte i jobben for å ta vare på sønnen hjemme på gården i Trøndelag. – Selv om det er tungt, ville vi alltid ha valgt Even. – På nytt og på nytt og på nytt.

Even Søraunet (4) er et av 4000 barn som lever med livstruende sykdommer i Norge. Hjelpen de får fra helsevesenet er ikke god nok, mener fagpersoner.

Første gang foreldrene blir bekymret for at noe er galt med Even, er når han så vidt begynner å skjele.

Øynene er like grønne som før, men ser de fortsatt mot samme punkt? Det har også kommet noe uklart over ordene han tidligere uttalte så tydelig. Og skjeen han spiser med, har den ikke begynt å skjelve litt på vei mot munnen?