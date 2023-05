Slik lager du smørbrettet fra Tiktok (A-magasinet) Bre smøret utover, og topp det med mye godt.

Henrik J. Henriksen

For et par år siden spredte det seg en farsott av såkalte butterboards på Tiktok. Som navnet tilsier, er det smør på et brett, og det hele blir pyntet med urter, spiselige blomster etc.

Opprinnelsen sto i en grønnsakkokebok av Joshua McFadden. Det er rett og slett slik han har servert smør til middagen de siste ti årene. Jeg trykket det raskt til mitt bryst av to grunner:

1) Vi har enormt godt smør her i landet, fra stadig flere gode produsenter.

2) Noen råvarer elsker å bli servert med smør.

Det ble altså ikke en måte for meg å pynte smøret på, men snarere en unnskyldning til å få servert nok smør til de tingene som virkelig trenger det.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.