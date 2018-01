Det er ikke mangelen på peis som pleier å være problemet. Mange jeg kjenner, har et utmerket fungerende ildsted. Problemet er at det bare står der. Akkurat som badekaret, som en gang lokket med drømmen om lange, varme bad. Duftende oljer. Skum som sprakk mellom rosinfingrene dine. Når tok du deg sist et karbad? Akkurat.

Peisen står der i hjørnet av stuen. Sort. Slukket. Hva skjedde med de romantiske kveldene? Skinnfellen? Morgenstundene med ungene? De forsvant inn i Netflix. Femte sesong av ett-eller-annet. Det har jeg tenkt å gjøre noe med