Jeg vet du er stresset i mai. Vinprodusentene vet det, og. De er så forberedt på at du skal komme spurtende inn på Vinmonopolet, med hjertet i halsen, og hjernen halvveis lammet av adrenalin, at de har laget en plan. Norske flagg på etiketten. Rødt, hvitt, blått rundt flaskehalsen.

Du har kanskje fire minutter på deg der inne, og mantraet som suser rundt er «17.mai, handleliste til 17. mai, 17. mai». Du ser et flagg. Samsvar. Du kjøper. Synes du det er estetisk nydelig med «norsk etikett», skal jeg ikke krangle med deg på det. Jeg bare gjør deg oppmerksom på at det er et gammelt triks å selge middelmådig vin innpakket i festlig emballasje. Gjør det smaken bedre? Niks. Fortjener du bedre? Absolutt.