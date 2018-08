Svenskene er kommet opp med et vidunderlig konsept – kräftskiva, eller krepselag på norsk. Sesongen for krepselag starter nå. Akkurat idet hverdagen har innhentet oss. Pietisten i deg har fått overtaket igjen, og treningsrutinene begynner å komme på plass. Hvite uker er etablert. Fornuften rår i form av nye timeplaner og laminerte strukturer. Akkurat da smeller svenskene til med det motsatte. Mer baluba. Mer jubel. En fest for å tviholde siste flik av sommeren i skjørtekantene.

For vi vet jo hva som venter oss etter dette. Høsten. Kulden. Ettermiddagene da det rekker å bli mørkt før du går hjem fra jobben. Krepselag er et karrig protesthyl mot alt dette. Her er alt du trenger for en vellykket fest.