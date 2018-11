Kjærlighetssorg er ikke for pyser. Det er knapt noe i livet som utfordrer livsmotet og selvbildet vårt mer, og som krever så mye indre styrke for å takle, som å bli avvist av den man elsker. Det vet alle som har prøvd. Like fullt tar vi som foreldre og voksne ofte altfor lett på hvordan ungdommer opplever å bli forlatt av en kjæreste. Til tross for at det gjerne føles aller verst når man er ung. Og til tross for at unge som sliter med depresjon og selvmordstanker i mange tilfeller har opplevde et nylig kjærestebrudd, og at dette er en medvirkende faktor for den dystre sinnstilstanden. Derfor er det mye viktig innsikt å hente i en av høstens mest omtalte bøker, Bare en natt til, av den unge bloggeren Anniken Englund Jørgensen. For her er det forfatterens egne erfaringer med en smertefull kjærlighetssorg i tenårene som er det sentrale omdreiningspunktet i historien.

Etter mitt syn gjør disse erfaringene boken interessant både for unge lesere, som selv kan kjenne seg igjen i hennes erfaringer, og for oss voksne, som kan lære mer om hvordan ungdommers kjærlighetsliv arter seg nå til dags.