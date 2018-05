Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en enslig mor i slutten av 30-årene som sliter med å ha overskudd til mine tre barn. De er i alderen fem til 13 år, og i perioder krever de så mye av meg at jeg blir helt utmattet. Det er særlig den eldste som er utfordrende. Han sliter i de fleste fag på skolen, kommer stadig i konflikter med lærerne og vanker med venner som på ingen måte er bra for ham. Han fikk diagnosen ADHD for et par år siden og har siden da vært medisinert for dette. Det har hjulpet på den måten at han ikke lenger er like oppfarende og urolig som han var tidligere, men han er likevel en veldig utfordrende ungdom å ha i huset. For han lager så mye styr og spetakkel rundt seg, på alle mulige måter, og det påvirker også hans to yngre søsken, slik at hverdagen kan bli helt kaotisk noen ganger.