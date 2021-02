Derfor sliter de smarte barna Høy intelligens er ikke alltid en fordel for barn i småskolen. Tvert om, for noen kan det være en byrde.

Det virker jo som alle foreldres drøm: å få et barn som lærer fort, husker godt, bruker et avansert språk og lett plukker opp ny informasjon. Men vær varsom med hva du ønsker deg.

For barnet som legger merke til selv den minste detalj og løser problemer på sin egen måte, er ikke nødvendigvis så lett å ha i et klasserom eller et middagsselskap. Det som blir en fordel senere, kan gi store problemer i noen viktige barneår. Og særlig på barnetrinnet. Å håndtere problemene riktig da kan bety mye for barnets fremtid.