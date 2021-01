Før slet han ut sterkere boksere enn seg selv. Motgang tente ham - på skolen, i bokseringen, i arbeidslivet. Men nå slåss Nils Arne Morka mot en motstander det er umulig å slå.

ALS er et beist av en sykdom. Den er sjelden, men ikke sjeldnere enn at den hvert år sniker seg inn i kroppen til 150 nordmenn. Den er gjerne forkledd: Et sted i landet blir en stemme utydelig. Et annet sted forsvinner finmotorikken som skal til for å knappe igjen en skjorte. Et tredje oppstår uforklarlige smerter i en albue.

Nils Arne Morka kunne løpe 3 kilometer på 11 minutter, men ut av intet begynte han å snuble da han lekte «boksen går» med ungene i hagen på Jaren i Hadeland. Det er bare litt over et halvt år siden.