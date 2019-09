Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er kommet i en fortvilet situasjon og trenger hjelp til å tenke klart. Min kone har etter over 30 års ekteskap sagt at hun vil skilles. Dette har nylig slått ned som en bombe både for meg og våre voksne barn, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.