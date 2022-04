Frustrert samboer ber om råd: Ekskonen hans ringer daglig

Hun er nærmest blitt en del av den nye familien deres, opplever mannens samboer.

Da vi flyttet sammen for et par år siden, hadde vi begge med oss barn fra tidligere forhold. Det har ikke bare vært lett, særlig ikke for min del. Saken er at samboeren min har masse kontakt med sin ekskone. Hvis jeg setter det litt på spissen, vil jeg si at hun nesten er en del av vår nye familie.

Og den så jeg ikke komme.