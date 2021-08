Tore Sagen: – Så begynte de å gå gjennom Instagram-profilen min, og mente de fant rasisme overalt For å spe på lønnen sang Tore Sagen «We Are The Champions» med Rema-Reitan. Etter å ha forlatt NRK trenger han ikke det mer.

Det er ikke uten grunn at komikere tenker på standup som noe av det mest brutale som finnes. En mikrofon. En flaske vann. En settliste. Kanskje en krakk. På med flomlyset. Og ikke en kjeft å gjemme seg bak hvis man opplever det Tore Sagen akkurat har opplevd. 40-åringen har sunket sammen i en sofa bak scenen i Hadeland kultursal. Det er tre dager til hans offisielle stand up-debut, og nå lurer han på hva som traff ham. Publikum lo ikke. Eller, de lo jo litt, men for lavt, for kort og for sjelden.

Finnes det noe mer nådeløst enn å være en komiker som ikke får folk til å le?