Vinskolen: Alltid beredt

Selv for oss uten vinkjeller og samlertendenser, kan det være lurt å ha noen sikre flasker på lur. Slik bygger du et velsmakende lager hjemme.

Publisert Publisert Nå nettopp

Først ble jeg dødelig fornærmet. Jeg var 25 år da min mor ga meg boken «Rydd opp i ditt rot med feng shui». Som om jeg rotet?! Kunne hun ikke ane det intrikate systemet bak bunkene? Men skuff for skuff begynte jeg å kjenne gleden over å eie færre ting.

Tjue år senere er resultatet at jeg antagelig er en av svært få profesjonelle vinanmeldere som ikke engang eier et lusent vinskap. Nå skal det sies at jeg får smake nok vin gjennom jobben. Tilgangen til sjelden, dyr eller moden vin ligger høyt over snittet.

Men likevel ... Burde jeg ikke brukt kunnskapen til å lage et beredskapslager?

Nesten alle vininteresserte mennesker har en eller annen form for ansamling av flasker. Noe av motstanden min, henger sammen med at jeg ofte synes samlere flasher vinkjelleren sin på en særdeles lite tiltalende måte.

Husker du da det var polstreik? Feeden min flommet over av samlere som idiotforklarte oss andre, gjerne med poserende bilde i kjelleren. Eller dagene da tilgangen til vin og skjenking var koronastengt. Varianter av «la dem spise kake» utsagn på Facebook, gjorde meg flau og beskjemmet på vegne av oss vininteresserte.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.