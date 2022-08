Kjære leser. Noen elsker katter. Andre hater katter. Hvis du er i sistnevnte kategori, vil du synes fortellingen er et sløseri av journalistiske ressurser.

Hva skjer i den lille bygden Asarum i Sverige?

Låven i Asarum er omringet av trær og buskas. Selv ikke prestegården, som er nærmeste nabo, har innsyn til det som foregår på låveplassen i den lille bygden i Sør-Sverige. Selve låven er enda mer hemmelighetsfull. Dørene er spikret igjen med planker eller låst med hengelåser. Grøftene er overgrodd, veggen sprayet ned og en helt ny damesykkel ligger slengt i ugresset. Noen har hengt opp et skilt der de ber foreldrene passe på sine barn. Det kan være farlig å leke i låven, står det.

Det er 8. mai 2022. To unge jenter ser at den ene låvedøren er ulåst. De kjenner en råtten lukt, så sterk at den siver ut på gårdsplassen. De åpner døren.