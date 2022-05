Glad i vanilje? Lag din egen ekstrakt – og få en oppskrift der den passer perfekt. Det er ikke hvilken som helst blomst vi snakker om, det er vanilje.

I den siste delen av denne miniserien om krydder er jeg kommet til vaniljestangen. Der kanel var kjent for oss europeere for mer enn to tusen år siden, kom vaniljen hit første gang tidlig på 1500-tallet.

Men det var ikke bare å røske den med seg og hive i jorden hjemme.