Psykologien bak gaver er i overkant komplisert. På overflaten fremstår alt såre enkelt. Man gir. Men det er mer enn en gjenstand. Du gir oppmerksomhet. Vennlighet. Knytter et usynlig diplomatisk bånd til mottakeren. Ofte ikke engang på vegne av deg selv, men din familie. Gaver markerer tilhørighet i flokken. Allerede her kjenner jeg nakkemuskulaturen spenne seg. For i tillegg så er det jo slik at du aller helst i gave-overrekkelsen skal få mottakeren til å føle seg sett. Du skal speile deres identitet og interesser. Puh.

Jeg hoppet av for flere år siden. Etter det som mest av alt liknet et sammenbrudd på Storo kjøpesenter til lyden av en frenetisk julesalme sunget av noe som hørtes ut som ekorn, fikk jeg nok. Heretter er det flytende gaver som gjelder. Vil du kopiere gavelisten min og få deg en litt hyggeligere førjulstid? Vel bekomme. Jeg har tre tommelfingerregler når jeg står inne på Vinmonopolet og handler inn alt i ett sveip: Smått, godt og gjenkjennelig. La oss starte med den første.