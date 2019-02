For ganske nøyaktig tre år siden skjedde noe lite, med betydningsfullt. Vinmonopolet begynte å markere sukkernivået i vinene på hyllekantene. Du har helt sikkert hørt om rødviner som blir omtalt som «sukkerbomber», påstander om at nordmenn liker sødmefulle viner best og at spesielt rimeligere viner kan være pimpet opp med sukker for å smake bedre. Vel, det er en del av sannheten. Men kartet stemmer ikke lenger overens med terrenget.

Saken er at stadig flere av dere etterspør viner uten sukker. Viner med moderat alkoholprosent inntar hyllene. Er dette en del av en global helsetrend? Er vi i ferd med å modne som vinmarked? Jeg har ikke hele fasiten. Men jeg kan si, med hånden på hjertet, at dette gir grunn til optimisme. En vin uten sukker omtales som «tørr». Jeg tror akkurat det ordvalget er uheldig. En tørr rødvin gir for noen assosiasjoner til skrinne, ru smaker.