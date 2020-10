For et halvt år siden var hun helt ukjent. Nå ler en hel verden av Trump-parodiene til Sarah Cooper (42).

En kveld i april i år la hun ut den første videoen. Bildene viser Cooper som sitter hjemme i sin egen stue med en flaske blekemiddel i hånden. Samtidig mimer hun perfekt til Donald Trumps stemme og sier at innsprøyting av desinfiserende midler i kroppen kan være en kur mot korona.

– Jeg var redd for at den var for tøysete, sier Cooper om videoen.