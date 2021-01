Venninnene hjalp henne å skjule utroskapen

Ekskjæresten var utro, og venninnene hjalp henne å holde det skjult.

Jeg er en mann i slutten av 20-årene, som nylig har lagt et langvarig parforhold bak meg. Det var det første seriøse forholdet for både min ekskjæreste og meg. De siste par årene vokste vi nok fra hverandre, og det endte med at hun innledet et forhold på si med en kollega.

Dette oppdaget jeg først etter at vi hadde gjort det slutt. I tillegg kom det for dagen et nett av løgner som hun hadde spunnet sammen med flere kvinnelige familiemedlemmer og venner.

Les svaret fra psykolog Frode Thuen lenger ned i saken.