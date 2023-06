Leve sammen: Bruddet kom som et sjokk

(A-magasinet) Hun har snakket veldig mye med vennene sine om mannens svik, men nå trekker de seg unna.

Det er snart ett år siden jeg ble separert, og tiden etter samlivsbruddet har vært veldig tung. Sikkert av mange grunner. Selve bruddet kom som et sjokk på meg, og satte meg fullstendig ut av drift i mange måneder. Egentlig har jeg vel ennå ikke kommet meg etter dette sjokket.

Det som skjedde, var at min mann en dag kom hjem og fortalte at han hadde truffet en ny kvinne, og at han ville skilles. Han sa det nesten ordrett på denne måten, helt uten noen forutgående prosess. Vi hadde da vært gift i over 15 år.

Ekteskapet var riktignok ikke lenger hva det pleide å være, men vi hadde aldri snakket om skilsmisse som en mulighet. Jeg hadde ikke engang tenkt tanken. Men det hadde tydeligvis han. Han flyttet for øvrig ut allerede dagen etter at han leverte denne beskjeden, og inn på gjesteværelset til en kamerat. Der bodde han i mindre enn en måned, før han flyttet sammen med den andre kvinnen. Og der bor han fortsatt.

Livet stoppet helt opp for meg den første tiden, og det var bare så vidt jeg klarte å ta vare på våre to barn, som ble boende hos meg. Men jeg klarte ikke å ta vare på meg selv. Jeg ble sykmeldt, og det har jeg vært mer eller mindre sammenhengende frem til den siste måneden. Nå går det litt bedre på jobb. Men fortsatt føler jeg meg utmattet når jeg kommer hjem, og da har jeg ikke overskudd til noe annet enn de aller mest nødvendige oppgavene.

