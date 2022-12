Gjør hun det for komplisert?

De har vært sammen i noen år uten å få barn, for hun klarer ikke å bestemme seg for om det er ham hun vil satse på.

Frode Thuen

Jeg har hatt en veldig fin kjæreste i noen år nå. Jeg hadde lyst til å stifte familie og dele livet med noen. Derfor ga jeg også forholdet en sjanse, selv om jeg var litt usikker på om vi passet godt sammen. Og de første årene var fine. Jeg pleide å tenke at jeg hadde tatt en beslutning, og at forholdet egentlig var fint. Men ettersom årene har gått, har jeg begynte å tvile.

Jeg vil gjerne dele noen bekymringer med deg. Den første er at jeg savner en samtalepartner. Jeg savner en som er interessert i det jeg driver med og i drømmene mine, og som vil støtte meg i dem. Behovet mitt for å dele er større enn behovet hans for å snakke. Interessen hans har også sunket litt fordi vi ikke får barn sammen. Vi har lyst på barn, men det at jeg føler meg usikker på forholdet, gjør at jeg ikke bestemmer meg for det.

Den andre utfordringen er at jeg i det siste har følt meg litt tiltrukket av andre menn. Jeg kan fantasere om nærhet med dem. Det har aldri vært noe i virkeligheten, kun i fantasien min. Jeg opplever dessverre ikke veldig mye lidenskap i sexlivet med kjæresten min.

