Stig B. Hansen Han var på vei hjem fra jobb på Vestlandet. Så kom uværet. Hjulene forlot veien, og verden senket farten. Bilen rullet rundt. På taket. På siden. Rullet videre. Hvor lenge ville dette vare?

Tiden «tok aldri slutt» da han endte opp i en bilulykke

Nå begynner vi å få noen svar på hvordan hjernen holder styr på tiden.

Fredag 13. november i fjor kjørte Bjørn Harry Schønhaug hjem fra et oppdrag på Vestlandet. Fotojournalisten hadde så god flyt på veien mot Porsgrunn at han droppet den planlagte overnattingen på Geilo og fortsatte over fjellet.

Der kom uværet: tåke, snøføyk og nullføre. Han holdt lav fart inn mot en krapp sving da han merket hvordan hjulene mistet grepet og bilen seilte rett mot veikanten og ... en skog? En skrent? Et stup?