Sønnen (7) følger bare sine egne regler

Syvåringen er en regelrytter. Og han lager reglene selv.

Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut

Paret som kommer til meg, har tre barn, fra baby til syvåring. De er friske, sterke barn. Men eldstemann gjør dem helt fortvilet. For hvis Espen ikke får det akkurat på sin måte, «klikker» han. Dessuten har han oppdaget at regler kan være et hendig redskap til å få viljen sin.

Mor: Espen liker rammer og rutiner. Sånn som i dag med underbuksen: Det var ikke flere rene boksershortser, så han måtte bruke truse. Helt krise! Og så er han veldig opptatt av regler. Regler skal følges, i alle fall av alle andre. Hvis ikke er det «urettferdig». Det var nok et av de første ordene han lærte seg. «Urettferdig» er trumf!

Far: Han er også sånn på skolen og med venner. Det er særlig i konkurranser at det kan komme opp.