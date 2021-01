Forfatter Hilde Østby hatet magen sin i 30 år. Nå har hun funnet en løsning.

Forfatter Hilde Østby har vært på slankekurer og skammet seg over den litt for store magen sin siden hun var 15 år. Til slutt fant hun kuren som virket.

Den har levd et usynlig liv i mørket, magen til Hilde Østby. I flere tiår har hun kamuflert den under vide kjoler og løse skjorter, holdt pusten foran speilet. Hun har tenkt at den er for stor og for stygg. At magen er alt hun hater med kroppen sin.

Bikini på stranden? Omtrent like fristende som å bli påkjørt av en bil.