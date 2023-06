Smørkylling

(A-magasinet) Det begynte som et lettere måltid, men endte i smør og fløte.

Henrik J. Henriksen

Solen steker over Geitmyra matkultursenter. Hønene tripper lykkelig over tunet mens juniorkokkene skritter over dem. Restauratør, TV-kokk og kokebokforfatter Monish Gujral er på besøk i Oslo. Han skal lære ungdommer å lage den berømte kyllingretten, som bestefaren hans fant opp ved den ikoniske restauranten Moti Mahal i Dehli i 1947.

Historien begynner med en foreldreløs gutt på 1920-tallet og fortsetter med delingen av India til det som i dag er et restaurantimperium. «Bestefar, som hadde jobbet seg opp fra oppvaskhjelp til kokk, fikk én dag beskjed om å lage noe litt lettere.» Monish tar oss med tilbake til utgangspunktet: tandoorikylling.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.