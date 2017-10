Det er lørdag. Festen er i gang. Nærmere hundre ungdommer fyller opp et privathus et sted på Østlandet, og musikken dundrer i veggene. Utpå natten forsvinner en gutt og en jente inn på et rom. Begge er under 18 år.

Raskt får de av seg klærne. Ikke lenge etter åpnes døren. En gutt stiller seg i døråpningen. Beruset finner han frem mobiltelefonen og tar et bilde av paret på bilde- og videotjenesten Snapchat. Gutten er en kamerat av ham, jenta kjenner han ikke. Snart står flere festdeltagere i døren og ser hva som skjer. Noen skal ha video­filmet de to nakne tenåringene.