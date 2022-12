Matskolen: Sikkert som solen

Noen retter varer evig.

I førkristen tid laget de hedenske slaverne pannekaker, blini, som hyllest til solen i mørketiden. Livet begynte og sluttet med pannekaker. Man laget det til fødsler, bryllup og begravelser. «Blin (entall av blini) er et symbol på solen, en god høst, friske barn og harmoniske ekteskap», skrev den russiske poeten Kuprin.

Da kristendommen kom, ble pannekaken med på lasset og tok hovedrollen i russisk fastelavn. Da kommunistene tok over roret, kunne man ikke annet en å omfavne blin som en sosialistisk velsignelse, og den holdt fortet som festmat i de tusen hjem, flankert av det man kunne få tak i av salt og søt mat. «Religioner kommer og går, regimer faller, sushi erstatter sild på russiske bord, men blini består. Noen retter er for evig» skriver Anya von Bremzen i «The art of soviet cooking». Blini er fortsatt solen på festbordet.

